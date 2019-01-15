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  • Дата: Вчера, 14:00
Вчера, 14:00

В Одессе и области ожидается ухудшение погоды

Категория: Новости

В Одессе и области ожидается ухудшение погоды

  Сотрудники ГУ ГСЧС в Одесской области предупреждают, что до конца дня в Одессе и области порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

В Главном управлении ГСЧС также уведомили о введении на территории Одесской области Первого уровня опасности – желтого.

В связи с этим, сотрудники ГСЧС в Одесской области просят жителей придерживаться элементарных правил безопасности: не ходить под деревьями, линиями электропередач и держаться в стороне от рекламных щитов.


Источник: УСИ Одесса



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