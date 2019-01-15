В Одессе и области ожидается ухудшение погоды

Сотрудники ГУ ГСЧС в Одесской области предупреждают, что до конца дня в Одессе и области порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

В Главном управлении ГСЧС также уведомили о введении на территории Одесской области Первого уровня опасности – желтого.

В связи с этим, сотрудники ГСЧС в Одесской области просят жителей придерживаться элементарных правил безопасности: не ходить под деревьями, линиями электропередач и держаться в стороне от рекламных щитов.