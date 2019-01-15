Правительство Таиланда продлило отмену платы за визу для украинцев до 14 апреля

Об этом сообщили в Туристическом управлении Таиланда в Украине.

Это означает, что украинцы и дальше не будут платить консульский сбор, если срок пребывания в стране не превышает 15 дней.

Напомним, предоставление бесплатных туристических виз Таиланд запустил с 15 ноября 2018-го. Положение должно было действовать до 31 января 2019 года.

Кроме украинцев бесплатные туристические визы по прибытию получают граждане еще 19 стран: Андорра, Болгария, Бутан, Китай, включая Тайванем, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Узбекистан.