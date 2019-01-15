В аэропорту «Борисполь» задержали иностранку, которая вербовала одесситок в сексуальное рабство

В аэропорту «Борисполь» правоохранители задержали 46-летнюю иностранку, которая пыталась вывезти двух одесситок в Бельгию для работы в борделях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Задержанная ранее была киевлянкой, но, по данным прокуратуры, в 1992 году выехала в Бельгию и получила гражданство этой страны. Она знакомилась со своими жертвами в Интернете, искала тех, кто оказался в трудных жизненных ситуациях. Например, одной из пострадавших нужны были деньги на лечение.

«Все расходы за перелет и оформление необходимых документов она брала на себя, а женщина в дальнейшем должна была вернуть долг из денег, полученных за интимные услуги», - сообщили в полиции.

Женщину задержали, когда она пыталась перевезти двух одесситок 23 и 24 лет. Во время личного досмотра у нее изъяли вещи, которые «подтверждают ее преступную деятельность».

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемая сейчас находится в изоляторе временного содержания.