К концу века, из-за глобальных изменений климата, Затоке грозит полное затопление

К 2100 году из-за глобальных изменений климата Затоке грозит полное затопление, а Белгороду-Днестровскому — частичное подтопление.

Такие данные приводятся в исследовании ОО «Экодия» и научных специалистов «Влияние повышения уровня моря на прибрежные зоны из–за изменений климата».

Согласно данным, опубликованным экологами, из–за поднятия уровня моря в результате изменения климата под воду может уйти до 12,8 % территории города, или 3 тысячи 576 гектаров. В частности, подтопление грозит территории порта и местности между улицей Кишинёвской и Днестровским лиманом.

Данный сценарий развития событий будет актуален в случае повышения общего уровня моря на 80 сантиметров к 2100 году, если сохранится уровень выброса парниковых газов РТК 8,5.