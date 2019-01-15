На Куликовом поле может появиться еще один пункт обогрева

На Куликовом поле может появиться еще один пункт, в которой люди без определенного места жительства смогут укрыться от холода.

Как рассказали представители общественной организации «Новая Жизнь», которые открыли первый пункт, они столкнулись с огромным потоком людей. поэтому чтобы разместить всех нуждающихся, рядом установят еще одну палатку.

По данным «Новой Жизни», которые они озвучили на депутатской комиссии по социальным вопросам и труду, в течение всего дня в палатке постоянно находятся более ста человек, а к вечеру их становится еще больше. Значительная часть находится в тяжелом состоянии из-за жизни в антисанитарии и на холоде. Волонтеры самостоятельно оказывают первую помощь, но этого, по их словам, недостаточно.

«К нам обращаются люди в очень тяжелом состоянии, их просто съедает болезнь. Их некуда определить: Еврейская больница, которая приняла на себя весь удар, уже переполнена, люди спят в коридоре», - рассказал педседатель городской общественный организации «Новая Жизнь» Федор Герасимов.

Волонтеры обеспокоены тем, что медицинский персонал больниц делит пациентов на обычных людей и бездомных, крайне неохотно оказывая последним помощь, или отказывая в ней вовсе. Вне медучреждений справиться с гангренами и вирусными заболеваниями просто невозможно. Кроме того, бездомные люди нуждаются в санитарных пунктах, где можно было бы просто принять горячий душ.

В мэрии пообещали помочь с установкой еще одной палатки, обеспечение которой на себя полностью берет «Новая Жизнь». Вопрос санитарных пунктов и оказания медицинской помощи пока остается открытым.

Герасимов отметил, что поддержать доброе дело может любой одессит: медикаменты для обработки ран, бинты и другие расходные материалы можно принести в палатку на Куликовом поле в любое время.