 
Информация к новости
  • Просмотров: 126
  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Украина попала в рейтинг стран со средней опасностью для туристов

Категория: Новости

Украина попала в рейтинг стран со средней опасностью для туристов

  Особую опасность для путешественников представляют "протесты и политические беспорядки".

Эксперты Forbes оценили туристические маршруты с точки зрения безопасности. Украина расположилась в зоне среднего риска, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Карта туристических рисков на 2019 год учитывает безопасность на дорогах, уровень медицины и общей безопасности. В медицинских вопросах в Украине для туристов прогнозируют средние риски.

"Скорая помощь и стоматологические услуги "обычно доступны", но можно подхватить инфекцию через пищу и воду", - пишет издание.

Опасность также несут возможности протестов, митингов, беспорядков и "случайных терактов".

Эксперты также отмечают, что возможны проявления коммунального, религиозного или расового насилия.

Категорически не советуют ехать в Украине только на Донбасс.


Источник: РБК-Украина



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 