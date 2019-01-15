В Украине насчитывается около 10 тысяч дезертиров

Заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что в Украине почти 10 тысяч дезертиров. В Минобороны предлагают депутатам поменять закон и доукомплектовать ВСУ, вместо тех, кто добровольно сдался в плен или дезертировали. Так же предлагается внедрить понятие «приостановление воинской службы».

«Это связано с тем, что на сегодня 9 тыс. 268 человек дезертировали из Вооруженных сил Украины. Поэтому это понятие будет применено к лицам, которые самовольно оставили воинскую часть, дезертировали с военной службы или добровольно сдались в плен», - сказал первый замминистра.

В министерстве обороны просят оставить таким людям начисления по заработной плате, пока суд не примет другое решение. А депутаты против такой инициативы. Просят не платить дезертирам деньги.