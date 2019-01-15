За 2018 год потребительские цены в Одессе и области выросли на 9,3%

По данным региональной службы статистики, за год продукты в Одессе и области поднялись в цене на 6,3%, спиртное и сигареты — на 17,5%, услуги ЖКХ — на 7,7%, услуги транспорта — на 14,1%.

«Первенство» в гонке цен удерживает хлеб, его цена за 12 месяцев 2018 года выросла на 26,9%, на втором месте овощи (+24,2%), замыкает тройку «лидеров» сливочное масло (+12,7%).

Дешевле стали только яйца (- 11,6%) и сахар (- 10,8%).

Отмечается, что столь низкие показатели инфляции в Одессе и Одесской области достигнуты впервые с 2013 года. Причина тому – жесткие меры со стороны правительства. Учетная ставка НБУ, определяющая «стоимость денег» при кредитовании в Украине удерживается в значении 18% годовых. Выше она «подпрыгивала» только в 2015 году, после чего ее снижали до 14% и даже до 12%, однако зимой прошлого года снова подняли до 18% и несколько раз повышали. Такая учетная ставка существенно сдерживает инфляцию, но оказывает негативное влияние на развитие экономики страны в целом.