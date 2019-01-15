На четырех станциях в Одесской области "Укрзалізниця" открыла производственные участки

Служба коммерческой работы и маркетинга регионального филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзалізниця" организовала производственные участки на железнодорожных станциях Белгород-Днестровский, Усатово, Сарата и Измаил в Одесской области.

Об этом сообщает АО "Укрзалізниця".

Их открытие направлено на улучшение качества обслуживания клиентов, а также позволит увеличить доходы от этих крупных станций.

В филиале "ОЖД" введен в эксплуатацию пункт коммерческого осмотра на станции Тимково, строительство которого продолжалось с 2013 года, а на станции Измаил работают специальные вагонные весы. Это расширяет перечень клиентов, которые смогут пользоваться услугами по взвешиванию вагонов.

Также приобретено грузозахватное устройство для лесных грузов, что позволит выполнять выгрузку и погрузку вагонов меньшим контингентом.

На предприятии не уточнили сумму прогнозируемой прибыли.