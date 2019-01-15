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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В одесском Приморском суде на одного судью станет больше

Категория: Новости

В одесском Приморском суде на одного судью станет больше

  17 января 2019 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении Президенту Украины представления о назначении судьи Приморского райсуда г. Одессы Донцова Дениса Юрьевича.

Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.

Полномочия судьи прекратились в связи с истечением срока, на который он был назначен, однако он занимает должность в соответствующем суде, а значит, эта должность не является вакантной.

Судья прошел квалифоценивание на соответствие занимаемой должности.

Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины он признан соответствующим занимаемой должности, и рекомендуется для назначения на должность.

Таким образом, Высший совет правосудия решил внести представление Президенту Украины о назначении Донцова Дениса Юрьевича на должность судьи Приморского районного суда города Одессы.


Источник: Я и закон



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