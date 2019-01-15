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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В центре Одессы иномарка, летевшая на красный свет столкнулась с троллейбусом

Категория: Новости

В центре Одессы иномарка, летевшая на красный свет столкнулась с троллейбусом

  ДТП произошло вчера вечером, 16 января.

Как стало известно, в 22:07 по улице Троицкой со стороны улицы Преображенской ехал троллейбус 7-го маршрута, когда на перекрестке с улицей Екатерининской в него врезалась иномарка. Автомобиль Hyundai двигался на красный сигнал светофора.

От удара троллейбус отбросило на припаркованные автомобили Mazda и Reno Megane. После столкновения электротранспорт вынесло на тротуар.

В результате аварии пострадал водитель иномарки.

Как сообщила пресс-служба КП «Одесгорэлектротранс», троллейбус ехал в депо без пассажиров, водитель не пострадал.


Источник: Politeka



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