В центре Одессы иномарка, летевшая на красный свет столкнулась с троллейбусом

ДТП произошло вчера вечером, 16 января.

Как стало известно, в 22:07 по улице Троицкой со стороны улицы Преображенской ехал троллейбус 7-го маршрута, когда на перекрестке с улицей Екатерининской в него врезалась иномарка. Автомобиль Hyundai двигался на красный сигнал светофора.

От удара троллейбус отбросило на припаркованные автомобили Mazda и Reno Megane. После столкновения электротранспорт вынесло на тротуар.

В результате аварии пострадал водитель иномарки.

Как сообщила пресс-служба КП «Одесгорэлектротранс», троллейбус ехал в депо без пассажиров, водитель не пострадал.