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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В УПЦ МП прокомментировали принятный радой закон о религиозных общинах

Категория: Новости

В УПЦ МП прокомментировали принятный радой закон о религиозных общинах

  Архиепископ считает, что новый законодательный акт направлен на "грубое нарушение фундаментальных прав и свобод верующих людей".

Закон о религиозных общинах нарушает Конституцию и международные обязательства Украины.

Об этом заявил руководитель информационного отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

"Этот закон, вносящий изменения относительно подчиненности религиозных общин, является вопиющим нарушением Конституции и международных обязательств Украины", - сказал Климент.

Кроме того, архиепископ считает, что новый законодательный акт направлен на "грубое нарушение фундаментальных прав и свобод верующих людей".

При этом он с сожалением отметил, что авторы законопроекта "не скрывали, что документ направлен против канонической церкви, на ликвидацию УПЦ".


Источник: Фокус



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