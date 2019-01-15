В УПЦ МП прокомментировали принятный радой закон о религиозных общинах

Архиепископ считает, что новый законодательный акт направлен на "грубое нарушение фундаментальных прав и свобод верующих людей".
Закон о религиозных общинах нарушает Конституцию и международные обязательства Украины.
Об этом заявил руководитель информационного отдела УПЦ МП архиепископ Климент.
"Этот закон, вносящий изменения относительно подчиненности религиозных общин, является вопиющим нарушением Конституции и международных обязательств Украины", - сказал Климент.
Кроме того, архиепископ считает, что новый законодательный акт направлен на "грубое нарушение фундаментальных прав и свобод верующих людей".
При этом он с сожалением отметил, что авторы законопроекта "не скрывали, что документ направлен против канонической церкви, на ликвидацию УПЦ".