Переселенцы из Донбасса возмущены «заморозкой» пенсий и соцвыплат

Переселенцев из Донбасса под разными предлогами продолжают лишать законных социальных выплат и пенсий. Люди с возмущением обсуждают ситуацию в социальных сетях.

«Есть такие кому блокировали выплату пенсии!? У меня с ребенком 4 месяца невыплаты! Кто и как добивался, и стоит ли? Я нахожусь в Киеве и на неподконтрольной территории не была уже более 4 лет!», – написала Татьяна

На ее пост рекомендациями отреагировали другие переселенцы:

Анна: «Вопросами восстановления выплат занимаются через суд. Есть центры бесплатной правовой помощи и волонтерские организации с юристами («Донбасс SOS», «Право на захист»). Можете с ними проконсультироваться»;

Кристина: «По моим наблюдениям пересекать блокпост все-таки хоть изредка, но надо»;

Ефим: «Идите в соцзащиту и пишите заяву. С просьбой предоставить письменное объяснение о непредоставлении выплат, и звоните на 1545 – правительственную горячую линию»;

Андрей: «Не надо в суд, очень все долго. Обратитесь за помощью в "Правову допомогу", пусть составят Вам заявление по ст. 175 УК (Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат, – прим. ред.), и с ним в прокуратуру»;

Ольга: «У нас пенсию по потере кормильца за 2 месяца (сентябрь, октябрь) заморозили, и до сих пор не выплатили. Дали письменный ответ на мой запрос: "Кошти нараховано на Ваш особистий рахунок 08.01.2019", но пока мы их не получили»;

Сергей: «Бороться в любом случае стоит и нужно!».

Некоторые люди откровенно возмущены отношением государства к переселенцам:

Виктория: «Моему внуку тоже заблокировали выплаты. И пошли они...»;

Валентина: «Принято Постановление о невыплате задолженности переселенцам "до особого распоряжения". Пенсионный фонд целенаправленно задерживает документы по 4 месяца, чтоб меньше нам платить. Мы чужие в своей стране, и нас выживают как могут. Мы просто никто!!! И не факт, что через суд отдадут»;

Леонид У меня задолженность по пенсии 5 месяцев. Решение суда было в мою пользу. А ПФ подал на апелляцию… Представляете? Пенсионный фонд, жрущий деньги налогоплательщиков, оспаривает право пенсионера на законную трудовую пенсию старика!».

Напомним, что с принятием 24 мая 2018 года Постановления КМУ № 335*, которым приостанавливаются выплаты задолженностей по пенсиям переселенцам, сложилась ситуация, когда граждане получают лишь текущие пенсии за месяц без предыдущих долгов.

По мнению правозащитников, постановление № 335 Кабмина идет вразрез с решением Верховного суда по образцовому делу, где четко сказано, что компенсация недополученных пенсий переселенцам должна быть выплачена с момента их прекращения.

Юристы рекомендуют людям не полагаться на те нормативные акты и регуляторные механизмы, которые вводит Пенсионный фонд, а обращаться в суд. 4 сентября 2018 года Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляцию ПФУ и признала незаконной практику отказа осуществлять выплаты пенсий переселенцам.

* Постановление КМУ № 335 «О внесении изменений в Постановление КМУ от 08.06.2016 № 365**» от 24.05.2018 введен новый порядок, по которому после любого приостановления социальных выплат переселенцам (независимо от причин) возобновление выплат начинается только с момента обращения ВПЛ с новым заявлением. Суммы социальных выплат, не выплаченные за прошедший период, учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного КМУ. В самом Постановлении о сроках разработки и введения в работу такого Порядка не сказано ничего.

** Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.