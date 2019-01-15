Во Львове суд отменил запрет на использование русских фильмов и песен

Львовский окружной админсуд 16 января отменил решение Львовского облсовета о запрете на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Об этом сообщили в Облсовете.

По словам руководителя юротдела Андрея Мельника, представителей облсовета не было на судебном заседании. Суд также отказался рассматривать ходатайство Облсовета о переносе заседания.

По словам одного из организаторов судебного иска Сергея Иванова-Малявина, 16 января мораторий на использование русскоязычного контента был отменен.