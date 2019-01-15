Где и когда состоятся Крещенские купания в Одессе

В ночь с 18 на 19 января на трех пляжах Одессы пройдут Крещенские купания. Соответствующее распоряжение городского головы опубликовали на официальном сайте города 16 января.

Основные мероприятия проведут на пляжах «Лузановка», «Ланжерон» и «Золотой берег» 18 января с 23:00 до 3:00 19 января и 19 января с 8:00 до 20:00. Как уточнил пресс-секретарь заместителя мэра Одессы Николай Покровский, там установят палатки, где можно согреться и выпить горячего чаю. Также всю ночь здесь будут дежурить спасатели, водолазы, которые уже обследовали дно, и медики.

«По опыту прошлых лет мы увидели, что одесситы также проводят купания не на этих локациях, а на пляжах «Аркадия» и возле мужского монастыря на 16-й станции Большого Фонтана. Там мы тоже будем дежурить, патрулировать территорию, чтобы все было безопасно для одесситов», - добавил Покровский.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, нельзя купаться тем, кто страдает от нарушениях мозгового кровообращения, эпилепсии, воспалений почек и бронхо-легочной системы, гипертонии, заболеваний щитовидной железы, инфекционных заболеваний и судорог.

«Нельзя употреблять алкоголь, нужно быть уверенным в своих силах перед тем как сделать это, нужно обладать какой-либо подготовкой», - подытожил Покровский.

Купаться можно только в установленных местах, погружаться в воду нужно быстро и быстро выходить, после этого нужно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую теплую одежду. После этого желательно перейти в теплое помещение и выпить горячего чая, чтобы быстрее согреться.

Отметим, в прошлом году одесситы устроили Крещенские купания прямо во время снегопада. В Гидрометцентре Черного и Азовского морей обещают, что завтра никаких осадков не предвидится, температура ночью составит 0-2 °С мороза, днем - 5-7 °С тепла. 19 января день также пройдет без осадков, ночью столбик термометра покажет 1-6 °С мороза, днем 0-5 °С тепла.