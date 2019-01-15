Издание «Agro Times», ссылаясь на Госслужбу статистики Украины, сообщило, что переработка винограда в 2018-м году выросла на 1,2% по сравнению с 2017-м годом — до 274,1 тыс. тонн.

Больше половины всего объёма отечественного винограда в прошлом году переработала Одесская область — 52,2%. Николаевская область переработала 35,8%, Херсонская — 10,8%.

Производство виноматериалов в прошлом году выросло на 5,5% — до 19,75 млн. декалитров. Из них 47% составили столовые виноматериалы, 25,7% — материалы для шампанского и других игристых вин, 25,3% — коньячные виноматериалы. Больше всего по сравнению с 2017-м годом выросло производство коньячных виноматериалов — на 25,2%.

Добавим, что Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС обязалась с 2026-го года отказаться от использования защищенного географического указания «коньяк» для продукта отечественного производства. По результатам недавнего опроса относительно нового названия коньяка Украины, первое место (25,6%) заняло наименование «Украинский бренди» и «Бренди Украины». Но вопрос в конце января ещё будет обсуждаться в Минагрополитики. Кстати, французы настаивают, чтобы мы отказались и от названия «Шампанское».

P.S. Напомним. что именно в Одесской области составлен первый в Украине кадастр виноградников.