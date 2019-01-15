10 марта в Одесскую область приедет легенда голливудских боевиков

10 марта 2019 года в Измаильском государственном гуманитарном университете состоится семинар под руководством легенды боевых искусств Синтии Ротрок.

Об этом сообщает в фейсбуке президент Федерации Сокарате Украины и Союза Фуллконтакт Карате Украины Олег Шиляев.

Все спортсмены боевых искусств разных направлений смогут принять участие в семинаре.

"Ура! Измаил ждёт Величайшее событие! 10 марта в Измаил приедет Легенда Боевых Искусств и Звезда Голливуда СИНТИЯ РОТРОК для проведения семинара !!! Это знаменательное событие произойдёт благодаря поддержке Центра Развития Бессарабии", - написал Олег Шиляев.

Генеральным спонсором семинара в Измаиле является Общественная организация «Центр Развития Бессарабии», основатель которой Виктор Куртев и пригласил известную киноактрису и спортсменку провести семинар.

Синтия Ротрок c 13 лет занималась боевыми искусствами и стала 5-тикратной чемпионкой американских турниров по каратэ в категории ката с оружием. Ей не было равных на соревнованиях по ката с широким двусторонним китайским мечом, шестом, китайской стальной цепью-хлыстом, состоящей из 9-и частей, китайским металлическим веером, японским оружием Бугей.

В 1980-х годах девушка заключила контракт с кинокомпанией Golden Harvest, жила в Гонконге и снималась в фильмах, одновременно тренируясь в различных восточных школах единоборств.

В Гонконге Синтия Ротрок стала первой иностранкой, способной составить достойную конкуренцию мастерам боевых искусств из Азии. Она работала бок о бок с Боло Йеном в «Когтях тигра» и с Юэнем Бяо в «Шанхайском экспрессе».

На родину Синтия вернулась одной из самых знаменитых актрис гонконгского кино. В США Синтия Ротрок продолжила сниматься в боевиках.

В настоящее время Синтия Ротрок преподаёт боевые искусства для киноиндустрии. Она работает студиях боевых искусств в пригороде Лос-Анджелеса, владеет несколькими спортивными клубами, комментирует состязания по боевым искусствам.