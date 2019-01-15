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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Советник главы МВД Украины, Зорян Шкиряк, переключил свой гнев с верующих на жителей Донбасса

Категория: Новости

  Советник главы МВД Арсена Авакова, Зорян Шкиряк считает, что на выборах президента Украины и Верховной Рады жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать.

Об этом он заявил во время интервью одному из изданий.

Он отмечает, что жители данных территорий на протяжении последних 20 лет находились под влиянием тотальной российской пропаганды.
"Но эти люди, особенно, учитывая то, что происходит сейчас, не могут адекватно воспринимать ситуацию в Украине", - подчеркивает Шкиряк.

Кроме этого политик отмечает, что подобное решение не противоречит принципам демократии. Ведь решение будет касаться жителей территорий, временно оккупированных РФ. Шкиряк также считает, что людям необходимо довольно много времени для адаптации к жизни в нормальной, цивилизованной, европейской Украине.

Более того ранее глава МВД Арсен Аваков предлагал запретить жителям оккупированных территорий голосовать на протяжении от трех до пяти лет после освобождения территорий.


Источник: УРА-Информ



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