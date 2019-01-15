За две недели этого года в Одесскую инфекционную больницу поступило 35 человек с диагнозом гепатит А

В 2018 году количество заболевших гепатитом А увеличилось по сравнению с 2017-м в два раза – сообщила представитель Госпотребслужбы Ольга Балановская.

Гепатит А — это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме.

У 90% детей он протекает бессимптомно, у взрослых этот показатель ниже – 20-25%, но если человек работает в системе общепита или в медучреждении, то он может, сам того не зная, заражать других людей — отметила Ольга Балановская.

Вирус гепатита А передается при употреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком.

Поэтому, чтобы избежать случаев заболевания, надо регулярно и тщательно мыть руки с мылом, пить только очищенную либо бутилированную воду, а также проходить вакцинацию против гепатита А - советует специалист.