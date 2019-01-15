В 2018 году проезд в транспорте Одесской области подорожал на 14%

Государственная служба статистики подсчитала рост индекса потребительских цен и инфляцию в Одессе и Одесской области в 2018 году.

В региональной службе статистики Одесской области говорят, что в прошлом году инфляция в Одесской области не превысила 10%, индекс потребительских цен по результатам 2018 года составил 109,3% по сравнению с 2017 годом. Одесские статистики зафиксировали тот приятный для одесситов факт, что инфляция в нашем регионе на 0,5% меньше, чем в целом по Украине.

По расчетам статистиков, рост тарифов на проезд в городском, пригородном и междугороднем транспорте Одесской области в 2018 году составил 14,1%. Эта цифра, в том числе, включает и повышение тарифа на проезд в городском электротранспорте Одессы с 3 до 5 гривен, которое состоялось в конце 2018 года.

Самый значительный рост цен статистики Одесской области зафиксировали на хлеб и хлебопродукты (26,9%), овощи (24,2 %). На 17,5% подорожали спиртные напитки и сигареты. При этом в общем рост цен на продукты питания в Одесской области не превысил 6,3%. Такой показатель вышел из-за того, что некоторые продукты питания в 2018 году в Одесской области подешевели.