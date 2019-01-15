Сотрудники ОПЗ собираются судиться с начальством из-за зарплаты

Сотрудники Одесского припортового завода намерены подать в суд на своё руководство по причине большой задолженности по заработной плате.

Об этом сообщил «Информационный портал Южного» со ссылкой на протокол совещания смены заводского цеха перегрузки аммиака (ЦПА). Как отмечается в данном документе, к настоящему времени зарплаты начислены, но так и не выплачены.

«Коллектив смены "А" будет вынужден обратиться в суд с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 175 УК Украины "Невыплата заработной платы", если зарплата не будет выплачена за декабрь 2018 года. В полном объёме до 21 января 2019 года. Долг за ноябрь предлагаем выплачивать частями по мере возможности. Оплату труда за следующие месяцы требуем осуществлять согласно графику оплаты труда», — подчёркивают рабочие.

По их словам, соответствующий иск может быть подан уже 22 января, при этом сотрудники ОПЗ грозятся уйти всей сменой в неоплачиваемый отпуск для поиска другой работы.

«Просим обратить внимание, что в случае невыполнения наших требований может последовать массовое увольнение работников смены и, как следствие, возникновение кадрового голода. Также хотим напомнить руководству, что ЦПА является потенциально опасным объектом как для завода, так и для региона в целом», — также говорится в протоколе.

3 января, задолженность по зарплате на Одесском припортовом заводе превысила 30 миллионов гривен, и в течение прошлого года с предприятия ушли по собственному желанию 564 работника. Кроме того, налоговая задолженность ОПЗ составила 6,2 миллиона гривен, а общий долг к началу 2019 года — почти 7,7 миллиарда. При этом единственным крупным источником поступления оборотных средств на заводе являются доходы от предоставления ГП «Укрхимтрансаммиак» услуг по приёму, охлаждению, хранению и отгрузке на суда жидкого аммиака российского происхождения, поступающего по аммиакопроводу. Впрочем, этих средств всё равно не хватает для поддержания работы всего завода.