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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Бомж залез в квартиру и избил сонную одесситку

Категория: Новости

Бомж залез в квартиру и избил сонную одесситку

  В Одессе ночью вор через окно пробрался в квартиру на втором этаже. Сквозь сон хозяйка услышала грохот, вышла проверить, что творится в соседней комнате и получила удар в лицо. Об этом рассказали в областной Нацполиции.

Вор избил 59-летнюю женщину и украл из ее квартиры телевизор, шлифовальную машинку, пылесос и мобильный телефон. Пострадавшая позвонила в полицию. Вора оперативно задержали в соседнем дворе.

Им оказался 37-летний ранее судимый бездомный. Все похищенные у женщины вещи были изъяты у преступника. Сейчас бездомного задержали. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 «грабеж» УК Украины. Следствие продолжается.


Источник: Пушкинская



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