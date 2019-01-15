В музее Блещунова прошел день селфи

Международный день селфи в музеях был основан 16 января 2014 года, а в Украине традиция свободно фотографироваться на фоне музейных экспонатов прижилась два года назад. Да так полюбилась, что, к примеру, в Одесском муниципальном музее личных коллекций им. Александра Блещунова этот день «растянулся» на неделю.

Как рассказала заведующая выставками ОММЛК Мария Апрятова, до воскресенья в музей на ул. Польской,9 можно будет прийти и сделать селфи в любом зале и у любого понравившегося экспоната. Только без вспышки на камере. А на выходные можно стать участником квеста, создать под руководством мастеров собственную карнавальную маску или костюм и примерить новый образ на себя.

«Собственно, суть этой акции, этого дня — популяризация музейной жизни, которая в обычные будние дни, несколько закрыта для широкого зрителя, — рассказала Мария Апрятова, — сегодня мир настолько ускорился, события развиваются так быстро, что, если не сфотографировал, то, вроде и не был на этом мероприятии. Люди все чаще воспринимают этот мир, исключительно, с помощью цифровых гаджетов», — подчеркнула сотрудник музея.