В Одессе с начала года с симптомами кори госпитализировано 87 человек

Об этом в ходе брифинга сообщила главный врач инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

По ее данным, каждые сутки в больницу поступает 4-11 пациентов с подозрением на корь. Причем, в основном поступают взрослые. К примеру, за прошедшие сутки из 7 поступивших в больницу 6 взрослых.

«Среди них есть и беременные женщины, у которых весьма сложно протекает заболевание», -сообщила врач.

Медики просят одесситок, которые планируют беременность, выяснить у родителей, болели ли они этой болезнью, а в противном случае – прививаться.

«Как и прежде, большинство заболевших – это непривитые граждане, однако если раньше у нас доминировали дети, то сейчас большинство заболевших – взрослые», — добавила Лаврюкова.

Также главврач добавила, что Украина сохраняет лидерство в Европе по количеству заболевших корью.