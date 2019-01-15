За прошедший год Польша выдала украинцам около 900 тысяч виз

В консульских учреждениях Польши, которые находятся на территории Украины, в 2018 году выдали гражданам нашей страны 876 тысяч 64 визы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Польши.

В 2018 году Польша выдала украинцам около 900 тысяч виз Из всего количества выданных виз 97,2% были национальными, а 2,8% — шенгенскими. Отмечается, что процент отказов составил 3,4%. Таким образом, отрицательный ответ на заявку о предоставлении визы получили около 31 тысячи человек.

По данным польского МИД, наибольшее количество виз было выдано в консульстве во Львове. Там положительный результат получили почти 278 тысяч человек, что равно 31,7% от всего количества одобренных заявок. Помимо этого, в Луцке было выдано около 179 тысяч виз, в Харькове — более 145 тысяч, в Виннице — почти 130 тысяч виз.

Примечательно, что меньше всего виз выдано польскими консульскими учреждениями в Киеве. В столице положительный ответ получили более 87 тысяч человек. Также, минимальный результат был зафиксирован в Одессе. Там выдали свыше 57 тысяч виз.