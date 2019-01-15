Cупруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в серьезную аварию

97-летний супруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в серьезную аварию, находясь за рулем автомобиля. Букингемский дворец сообщает, что принц не пострадал, хотя его машина после столкновения перевернулась.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, вынуждены были следовать протоколу и проверить уровень алкоголя в крови всех участников аварии. Сообщается, что в результате столкновения два человека получили незначительные раненияю.

Краснеть за супруга королеве не придется – Филипп был абсолютно трезв, как и женщина за рулем второго авто, которая тоже отделалась незначительными порезами. А вот ее пассажир получил травму руки и был отправлен за помощью в больницу имени королевы Елизаветы.