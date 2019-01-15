Общественно - политическая газета "СЛОВО"
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Выпуск-2019: более тысячи выпускников Одесской Юракадемии получили дипломы магистров
Просмотров: 49
Легализация «евроблях». В студии — Владимир Станишевский и Игорь Шавров
Просмотров: 100
Работа патрульных в 2018 году. В студии — Алла Марченко
Просмотров: 95
Работа одесских спасателей в 2018 году. В студии — Александр Крицкий
Просмотров: 82
Меры безопасности в период новогодних праздников. В студии – Игорь Шишименко
Юридическая клиника
Просмотров: 304
Выборы в объединенные громады. В студии — Анатолий Бойко
Таинство веры
Просмотров: 188
Православное Рождество. В гостях студии – протоиерей Максим Омельченко
Слово пастыря
Просмотров: 1851
Из времени в вечность
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16-01-2019, 18:27
Во всемирном клубе одесситов состоялось открытие выставки Софьи Войцеховой
Просмотров: 364
15-01-2019, 15:22
Коты дома Попудова
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Общественно - политическая газета "СЛОВО"
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Общественно-политическая газета "СЛОВО" © 2016