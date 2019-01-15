Аккерманская крепость имеет шанс попасть в список наследия ЮНЕСКО

Заявка на включение в предварительный список всемирного наследия средневековой крепости в Белгороде-Днестровском сейчас изучается в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

У старинной крепости в Белгороде-Днестровском, построенной в XIII-XV веках на месте древнегреческого города Тира, есть немалые шансы на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка уже подана, вопрос рассматривается Национальной комиссией Украины по делам ЮНЕСКО. Уникальность этого памятника архитектуры обсудили во время тематического заседания, которое состоялось в Министерстве иностранных дел.

Посмотреть на то, как выглядит крепость с высоты птичьего полета, можно в нашем видеоролике.

Заметим, что вопрос о спасении знаменитой Аккерманской крепости, сползающей в лиман, стоит давно, а в последнее время особенно обострился. Дело дошло до того, что в марте 2017 года рухнула часть обращенной к Днестровскому лиману Северной стены. Средняя скорость движения северной стены Аккерманской крепости к лиману увеличилась. Если за предыдущие 124 года существования этой проблемы на средней высоте стены появилась трещина шириной 15 см, то за 2017 год она увеличилась больше чем на сантиметр. В конце 2017 года Одесский облсовет принял программу по спасению памятника Национального значения — Аккерманской крепости. Программа рассчитана на 2018-2022 годы и включает в себя комплекс мер по реставрации и изучению причин разрушения крепости, определению охранной зоны памятника, комплексные консервационные работы. Первоочередные противоаварийные работы, хоть и со скрипом, но провели - северную стену укрепили бетонными контрфорсами.

В номинационной заявке говорится об уникальности памятника – сочетание части античного города Тира с шедевром европейского фортификационного искусства. Ученые признали, что крепость соответствует, по меньшей мере, трем критериям ЮНЕСКО. Среди них, в частности, следующие: объект отражает важность взаимосвязи человеческих ценностей и развития градостроительства. Памятник является архитектурным ансамблем, иллюстрирующий важные этапы в истории человечества, а также связан с событиями и традициями. "Номинационная заявка уже на повестке дня заседаний Национальной комиссии Украины по вопросам ЮНЕСКО. Мы стремимся сохранить исторический памятник и привлечь к нему еще большее количество туристов и исследовательских миссий", – рассказала заместитель главы Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова.

Во время предыдущего заседания участники предложили также рассмотреть возможность включения Аккерманской крепости как объекта трансграничной группы. К примеру, в партнерстве с Турцией, Румынией и Польшей.

Подробнее о том, как за последние несколько лет городские власти Белгорода-Днестровского и областные власти пытались что-то сделать для спасения крепости - читайте в нашем обзоре.

Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость — один из самых популярных туристических объектов юга Украины. Большинство историков считают основателями крепости генуэзцев, которые пришли в Причерноморье в XIV веке. Именно они построили Цитадель - небольшое по площади оборонительное сооружение с четырьмя массивными башнями по углам, одна из которых не сохранилась - обрушилась в Днестровским лиман. Хотя первоначальные крепостные сооружения еще в XIII веке по инициативе татаро-монголов.

Остальные крепостные сооружения построили в XV веке уже при господстве здесь Молдавского княжества - уже после того, как развитие артиллерии сделало подобные крепостные стены бессмысленными. Именно поэтому войска Османской империи султана Баязида II взяли Белгородскую крепость после короткой осады в 1484 году и почти без разрушений - хватило угрозы расстрела каменных стен из тяжелых орудий, как с Константинополем. Хотя перед этим крепость выдержала три осады более слабых османских армий. С 1812 года крепость окончательно перешла под власть Российской империи. В 1832 году крепость упразднили как военный объект - за ненадобностью. А с 1963 года крепость получила статус памятника архитектуры.