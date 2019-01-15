Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против введения общей валюты с Российской Федерацией

Однако, по его словам, это должна быть именно общая валюта, а не российские рубли. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в данный момент вопрос об объединении Беларуси с Россией не стоит на повестке дня

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями белорусской дипломатической службы и бывшими главами МИДа. «Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо — на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», — заявил он.

При этом он добавил, что Беларусь должна «защитить свой суверенитет и независимость». «Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире. У нас эта квартира есть. Наши соседи, какие бы они ни были, мы их не выбираем, и мы готовы со всеми строить добрые, теплые, взаимовыгодные отношения», — добавил Александр Лукашенко.