Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в конце января

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять атмосферный фронт. Он принесет мокрый снег и дождь, но вскоре сменится антициклоном, который установит сухую, но холодную погоду. Согласно прогнозам народных синоптиков, холода затянутся вплоть до конца месяца, и лишь в последние дни января возможно потепление.

Народный синоптик Владимир Деркач в комментарии «ФАКТАМ» пообещал, что серьезных морозов до минус 20 в январе не будет. Тем самым Деркач подтвердил свежие сводки Украинского гидрометцентра, согласно которым морозы усилятся максимум до -16 градусов.

«Похолодание будет сопровождаться незначительными осадками в виде снега, а в последние дни первого месяца 2019 года даже возможно незначительное потепление», — прогнозирует народный синоптик.