 
Информация к новости
  • Просмотров: 9
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в конце января

Категория: Новости

Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в конце января

  В ближайшие дни погоду в Украине будет определять атмосферный фронт. Он принесет мокрый снег и дождь, но вскоре сменится антициклоном, который установит сухую, но холодную погоду. Согласно прогнозам народных синоптиков, холода затянутся вплоть до конца месяца, и лишь в последние дни января возможно потепление.

Народный синоптик Владимир Деркач в комментарии «ФАКТАМ» пообещал, что серьезных морозов до минус 20 в январе не будет. Тем самым Деркач подтвердил свежие сводки Украинского гидрометцентра, согласно которым морозы усилятся максимум до -16 градусов.

«Похолодание будет сопровождаться незначительными осадками в виде снега, а в последние дни первого месяца 2019 года даже возможно незначительное потепление», — прогнозирует народный синоптик.


Источник: Факты



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 