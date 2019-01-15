Завтра в Украине вступает в силу закон о противодействии буллингу

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о противодействии буллингу №2657-VIII и 19 января текущего года он вступает в силу.

Документ впервые вводит в украинское законодательство понятия «буллинг» как «моральное или физическое насилие, агрессию, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющие признаки сознательного жестокого обращения».

Закон предусматривает систему штрафов за травлю. В частности, если правонарушитель подверг другое лицо буллингу впервые, то он обязан заплатить от двадцати (340 грн.) до пятидесяти (850 грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан. Если эти действия совершил несовершеннолетний от 14 до 16 лет, штраф должны будут оплатить родители. За повторную травлю виновник должен будет оплатить от ста (1700 грн.) до двухсот (3400 грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан. Сокрытие случаев буллинга педагогами влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти (850 грн.) до ста (1700 грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Руководителей школ обяжут утверждать планы мероприятий по противодействию буллингу, а классных руководителей и профильных учителей проводить беседы с подростками с целью профилактики.

В пояснительной записке к документу также отмечается, что с буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались около 67% детей. В то же время, почти четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга, а около 40% детей, которые с ним столкнулись, никогда не рассказывают об этом своим родителям. При этом, 44% из тех, кто наблюдал, как издеваются над их сверстниками, не реагировали на такие факты из-за боязни подвергнуться аналогичному издевательству.