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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Вчера на автодороге «Киев-Одесса» водитель Audi обстрелял МАН

Категория: Новости

Вчера на автодороге «Киев-Одесса» водитель Audi обстрелял МАН

  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель легковушки пытался обогнать фуру, которая двигалась впереди. При обгоне мужчина задел заднюю левую фару МАНа, вследствие чего между водителями вспыхнул конфликт. Владелец Audi достал травмат и выстрелил из него в фару машины, после чего скрылся с места происшествия. Патрульные перехватили правонарушителя на одной из улиц областного центра.

По факту стрельбы открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Следствие продолжается.


Источник: Одесса-медиа



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