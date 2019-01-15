Вчера на автодороге «Киев-Одесса» водитель Audi обстрелял МАН

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель легковушки пытался обогнать фуру, которая двигалась впереди. При обгоне мужчина задел заднюю левую фару МАНа, вследствие чего между водителями вспыхнул конфликт. Владелец Audi достал травмат и выстрелил из него в фару машины, после чего скрылся с места происшествия. Патрульные перехватили правонарушителя на одной из улиц областного центра.

По факту стрельбы открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Следствие продолжается.