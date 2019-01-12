 
Информация к новости
  • Просмотров: 7
  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Суд наложил арест на земельный участок на пляже «Ланжерон», где в субботу человека насмерть придавило автокраном

Категория: Новости

Суд наложил арест на земельный участок на пляже «Ланжерон», где в субботу человека насмерть придавило автокраном

  Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что данный арест включает в себя запрет на отчуждение, распоряжение и пользование. Таким образом, суд запретил проводить какие-либо строительные работы на данном участке.

Также наложен арест на автомобиль с краном, так как это он признан вещественным доказательством по уголовному производству, расследование которого проводит областная полиция.

По словам советника главы ГУ НП в Одесской области Руслана Форостяка, по факту субботних событий открыто несколько уголовных производств: по ч. 1 ст 171 УК Украины (препятствие журналисткой деятельности), по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, что стало причиной смерти), по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнение работ) по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

 


Источник: Пушкинская



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 