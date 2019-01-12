Суд наложил арест на земельный участок на пляже «Ланжерон», где в субботу человека насмерть придавило автокраном

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что данный арест включает в себя запрет на отчуждение, распоряжение и пользование. Таким образом, суд запретил проводить какие-либо строительные работы на данном участке.

Также наложен арест на автомобиль с краном, так как это он признан вещественным доказательством по уголовному производству, расследование которого проводит областная полиция.

По словам советника главы ГУ НП в Одесской области Руслана Форостяка, по факту субботних событий открыто несколько уголовных производств: по ч. 1 ст 171 УК Украины (препятствие журналисткой деятельности), по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, что стало причиной смерти), по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнение работ) по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).