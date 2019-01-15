Сегодня утром в Одессе автомобиль сбил человека на пешеходном переходе и уехал

Сегодня днем ​​на перекрестке улиц Радостная и Генерала Петрова автомобиль красного цвета сбил мужчину на пешеходном переходе.

После ДТП водитель вышел из машины, оттащил потерпевшего без сознания на тротуар, не оказал помощи, сел в авто и уехал в неизвестном направлении. Случайные свидетели записали на видео инцидент и вызвали полицию.

Благодаря слаженной работе патрульной полиции и следователей, 55-летний владелец красной тойоты был найден уже через час после ДТП. Теперь ему грозит до 5 лет за неоказание помощи пострадавшему и оставление места ДТП.

Одесская полиция напоминает, что водитель, который уехал с места дорожного происшествия будет привлечен к уголовной ответственности в соответствии с требованиями ст. 136 УК «Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии», в которой предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы.