В одесской Музкомедии ремонтируют концертный зал

На ближайшие две недели Одесский академический театр музыкальной комедии им. Михаила Водяного остановил свою вечернюю деятельность в связи с обновлением концертного зала.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, в этом театр нуждался крайне давно.

После новогодних постановок и рождественских концертных программ в помещении начался первый этап работ. Он предусматривает, в первую очередь, замену в партере старых кресел на новые. Вместе с этим, строители уже делают стяжку пола, после чего перестелят ковровое покрытие и установят более удобную мебель.

– Работы продлятся до конца января. А уже 1 февраля начнется подготовка зала к проведению съемок нового сезона «Лиги смеха», которые пройдут 3 февраля. Тогда же зрители первыми смогут посидеть в новых креслах. Позже, 4 февраля, наш театр представит премьеру мюзикла в двух действиях «Алые паруса», – рассказали в пресс-службе.

Со временем, заверили в учреждении, преобразят и второй этаж концертного зала – балкон и бельэтаж. Однако пока сроки проведения работ неизвестны.