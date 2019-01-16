Оппозиционные депутаты Рады обжаловали в Конституционном суде закон о «переименовании УПЦ»

Депутаты Верховной Рады обжаловали в Конституционном суде Украины закон, который обязал Украинскую православную церковь (УПЦ) указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба КСУ.

«Просим признать неконституционными изменения в закон „О свободе совести и религиозных организациях“ относительно названия религиозной организации, которая входит в структуру организации, центр управления которой находится в государстве, которое законом признано агрессором», — говорится в тексте депутатского обращения. В частности, по их мнению, закон нарушает конституционное право граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания. Депутаты также просят суд рассмотреть документ безотлагательно.

Инициаторами представления стали 49 депутатов Верховной рады, среди которых депутаты межфракционного объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также члены фракции «Оппозиционный блок».

Напомним, что парламент Украины 20 декабря 2018 года принял изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которым Украинская православная церковь обязана быть переименована. В частности, принятый документ предусматривает, что церковь, входящая в структуру религиозной организации «с центром в государстве-агрессоре», обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

Отметим, что Конституция Украины предусматривает, что церковь и религиозные организации в стране должны быть отделены от государства, а оно в свою очередь не должно вмешиваться в их деятельность. Также Конституция определяет, что все религии, вероучения и религиозные организации равны перед законом, поэтому нельзя устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.