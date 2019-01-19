Украинские греко-католики осудили использование фото своего священника в рекламе Порошенко

Бучачская епархия УГКЦ осудила использование фотографии декана Монастырисского деканата УГКЦ Игоря Джиджоры на плакате в поддержку президента Петра Порошенко, который появился в городке Монастыриска на Тернопольщине. Согласно сообщению, опубликованному на сайте епархии 17 января, священник не давал согласия на использование своих данных в политической рекламе, сообщает ZAXID.NET.

Речь идет о рекламном щите с фотографией декана Монастырисского деканата УГКЦ Игоря Джиджоры, фото которого появилось в соцсетях еще 12 января. На щите цитируют якобы слова о. Игоря Джиджоры «Я поддерживаю президента, патриота Украины. Поздравляем с предоставлением томоса Украинской Церкви». Рекламный щит смакетирован в стилистике, присущей политической рекламе БПП и президента Порошенко.

17 января на сайте Бучачской епархии УГКЦ появилось сообщение о том, что о. Игорь Джиджора не давал разрешения на использование его фото в рекламе.

«Этот священнослужитель не давал никакого разрешения на использование его фото на рекламном щите политического содержания, и его изображение на щите было размещено даже без его ведома», - говорится, в частности, в сообщении Бучачской епархии УГКЦ.

После появления этого рекламного щита в. Игорь Джиджора обратился к местным властям Монастыриски с просьбой снять рекламу со своим фото. После этого рекламный щит демонтировали.

В пресс-службе Бучачской епархии УГКЦ напомнили, что всем священникам УГКЦ категорически запрещено участвовать в политической агитации.