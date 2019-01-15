Заключенные в Одесском СИЗО приобщились к празднику Крещение

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела священники одесской епархии духовно опекают заключенных в местах лишения свободы. Накануне праздника Крещения Господня руководитель миссионерского отдела Одесской епархии, настоятель студенческого храма Святой Татианы отец Олег Мокряк посетил Одесский следственный изолятор, чтобы заключенные также могли приобщиться к этому важному для православных празднику, получить напутственное слово и утешение.

Мы должны всегда, по словам Христа Спасителя, посещать и в темницах, и в больницах, и приходить ко всем тем, кто нуждается в нашей помощи. Заключенные всегда ждут прихода священнослужителей, так как священник может сказать какое-то напутственное слово, может утешить, пожелать Божьей помощи, принести какие-то подарки, поэтому мы знаем, что нас всегда тут ждут.

- рассказывает отец Олег.

В настоящее время в заключении в одесском СИЗО находятся около двух тысяч человек. Священнослужители обошли несколько корпусов, окропили камеры святой водой и раздали заключенным подарки, тем самым подняв им настроение.

Праздник Крещения важен для каждого из нас, потому что в детстве мы, православные христиане, приняли крещение по примеру Господа нашего Иисуса Христа, который принял крещение в Иордане. В память об этом событии во всех храмах, на источниках, на водоемах освящается вода, которая называется Великой святыней.

- рассказывает отец Олег.

По его словам, в праздник Крещения каждый православный христианин прежде всего должен прийти в храм на богослужение и помолиться о своих близких, родных и о себе, а если позволяет здоровье и желание, может пойти и окунуться. Освящается вода накануне праздника 18 января и непосредственно в день Крещения 19 января. Освященная вода может храниться в течение года.