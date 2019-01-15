Заключенные в Одесском СИЗО приобщились к празднику Крещение

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела священники одесской епархии духовно опекают заключенных в местах лишения свободы. Накануне праздника Крещения Господня руководитель миссионерского отдела Одесской епархии, настоятель студенческого храма Святой Татианы отец Олег Мокряк посетил Одесский следственный изолятор, чтобы заключенные также могли приобщиться к этому важному для православных празднику, получить напутственное слово и утешение.
- рассказывает отец Олег.
В настоящее время в заключении в одесском СИЗО находятся около двух тысяч человек. Священнослужители обошли несколько корпусов, окропили камеры святой водой и раздали заключенным подарки, тем самым подняв им настроение.
- рассказывает отец Олег.
По его словам, в праздник Крещения каждый православный христианин прежде всего должен прийти в храм на богослужение и помолиться о своих близких, родных и о себе, а если позволяет здоровье и желание, может пойти и окунуться. Освящается вода накануне праздника 18 января и непосредственно в день Крещения 19 января. Освященная вода может храниться в течение года.