В Одесской области мужчина убил 13-летнюю девочку и пытался покончить с собой

Как сообщили в областной полиции, 44-летний житель Лиманского района Одесской области лишил жизни 13-летнюю подругу своей племянницы, после чего и сам пытался наложить на себя руки.

Подозреваемого — 44-летнего жителя района — уже задержали. Он пытался вскрыть себе вены. Сейчас мужчина находится в медучреждении под охраной.

О происшествии сообщила местная жительница: ночью к ней прибежала перепуганная соседская девочка и рассказала, что дома её дядя душит ее подругу. Прибыв на место вызова, правоохранители обнаружили мужчину с порезанными руками, а рядом – тело ребенка без признаков жизни.

Погибшей оказалась 13-летняя жительница этого же села. Как выяснилось, родители девочки были на работе, поэтому она осталась ночевать у своей подруги-ровесницы. В доме, кроме девушек, был еще и дядя подруги. Ночью мужчина ворвался в комнату детей, набросился на девочку и начал ее душить. Его племянница попыталась защитить подругу, но тот оттолкнул её, после чего она побежала к соседям.

К сожалению, прибывшие полицейские спасти ребенка не успели - девочка уже была мертва. По предварительным выводам медиков, смерть наступила в результате ножевых ранений шеи.

Случившееся квалифицировали по части 2 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство малолетнего. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.