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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Одесская теннисистка Элина Свитолина победила китаянку на Australian Open

Категория: Новости / Спорт

Одесская теннисистка Элина Свитолина победила китаянку на Australian Open

Одесситка Элина Свитолина победила китаянку Чжан Хуай в матче третьего круга Australian Open.

Об этом сообщает «Евроспорт».

Победа одержана по результатам трёх сетов — 4:6, 6:4, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 54 минуты. За это время Элина оформила 7 эйсов, реализовала 6 брейк-пойнтов и 2 раза ошиблась на подаче. Чжэн Шуай отличилась 1 эйсом, 5 брейками и 2 двойными ошибками.

Ещё одна наша землячка Дайана Ястремская не справилась с давлением и расплакалась после чувствительного поражения от Серены Вильямс.



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