Одесситов настоятельно просят сдавать ненужные полиэтиленовые пакеты в специальные пункты

В Одессе начали работу пункты приёма полиэтиленовых пакетов, которые после сбора должны будут отправлять на переработку спецпредприятий для вторичного использования или на утилизацию.

Об этом сообщает Таймер со ссылкой на сайт волонтёрского проекта Odessa Pub, участники которого предупреждают горожан: без правильной обработки полиэтилен может разлагаться в земле в течение ста лет, а также зачастую попадают в водоёмы, где вредят живым организмам.

Пункты приёма пакетов работают по следующим адресам:

улица Канатная, 55;

площадь 10 Апреля (торговый центр «Сады победы»);

Люстдорфская дорога, 5;

улица Академика Глушко 14/4 (рынок «Киевский»);

Ришельевская, 27;

Греческая, 46;

улица Гастелло, 50.

Пункты расположены в отделениях сети химчистки KIMS, а в дальнейшем такие же точки сбора планируется открыть и в других районах Одессы, а также и в других городах.

Добавим, что приносить и сдавать можно любые чистые полиэтиленовые пакеты или тянущиеся плёнки.