БОГОЯВЛЕНИЕ ИЛИ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ – Что же мы все-таки празднуем?

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Когда Иисусу Христу исполнилось тридцать лет, наконец, настало время явить Себя миру. Он отправился для совершения обряда Крещения в Иудею, на реку Иордан, где находился в то время Иоанн Предтеча.

Иордан для иудеев – священная река, в ней они совершали религиозные обряды, и здесь пророк Иоанн, прервав свою уединенную жизнь в пустыне, начал проповедовать людям о грехах, покаянии и осуществлял крещение водой, подготавливая их к появлению Спасителя: «Покайтесь, приблизилось бо Царство Небесное»; «Идет за мною сильнейший меня…Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым» (Мк.1,7-8).

И вот, когда Иисус Христос появился перед Крестителем, Святой Дух открыл пророку, Кто это.

Иоанн был в большом смущении, он никак не мог понять, каким образом он может дотронуться до Господа, а тем более совершить Его Крещение:

“Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?”.

В ответ Иисус Христос сказал ему:

“Оставь теперь: ибо так надлежит нам исполнить всякую правду”(Мф.3,14-15).

Спаситель своим примером должен был показать, как нужно было исполнять волю Божию и Его установления, поэтому Иоанн безоговорочно повиновался Господу и сотворил Крещение безгрешного Иисуса Христа.

После крещения, когда Христос вышел из воды, вдруг разверзлись небеса. Дух Святой в образе голубя, осеняя Божественным светом, опустился на Иисуса и с неба раздалось:

“Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение” (Мф. 3,16-17).

Событие праздника

Богоявлением настоящий праздник называется потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица, о чем сохранились чрезвычайно яркие евангельские свидетельства. Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился в священной реке Иордане от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.

При Крещении Господа во Иордане открылось людям истинное Богопочитание, была явлена до тех пор неведомая тайна Троичности Божества, тайна о Боге Едином в трех Лицах, открылось поклонение Пресвятой Троице.

Сегодня троекратное погружение каждого верующего во Христа в таинстве Крещения изображает смерть Христову, а исхождение из воды – приобщение тридневному Его Воскресению.

Во время Крещения Иисус Христос впервые предстал перед народом Израиля, после Богоявления у него появились первые ученики – за ним последовали апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп и Нафанаил.

Именно после Крещения и начинается служение Господа Иисуса Христа, то великое дело, ради которого Он появился среди людей – призвать каждого человека бороться со своими грехами.

СВЯТАЯ КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА. ТРАДИЦИИ В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ

Праздник Крещения начинается вечером 18 января – православные отмечают Крещенский Сочельник. В этот день соблюдают строгий пост. А название Сочельник пошло от блюда, которое традиционно готовят перед праздником Богоявления – сочиво, которое приготавливают из какой-либо крупы (можно из пшеничной или рисовой) с медом, изюмом или другими сладостями, которые можно употреблять в постные дни.

Сразу после литургии в сочельник в православных храмах происходит самая главная особенность богослужения на Крещении – чин Освящения воды, которая называется агиасмой(по-гречески «великая святыня») или крещенской водой. Водоосвящение фактически происходит два раза – в сочельник и в сам праздник Богоявления Господня.

Первая традиция происходит, вероятнее, от древних христиан, когда после утренней службы Богоявления крестили оглашенных. А вторая проистекает от обычая палестинских христиан в праздник Крещения Господня приходить на Иордан к месту, где крестился Спаситель.

При этом существует мнение о том, что это «разная» вода. Это неверно – освящение воды в оба эти дня проходит по одному чину.

ТРАДИЦИИ В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Праздником Богоявления оканчиваются святки, и простые люди еще с давних времен готовились к празднованию Крещения, как к очистительному таинству от грехов. В том числе это и относилось к очищению от грехов, которые накопились из-за гадания на святки перед Богоявлением.

Часто в сам праздник Крещения воду освящают и в водоеме недалеко от храма. Во время морозов в эти дни прорубают «иордань», такую полынью в форме креста, рядом обычно ставят аналой и деревянный крест.

После литургии к этой проруби люди идут крестным ходом, священник служит молебен и три раза опускает в воду крест, испрашивая на воду Божие благословение. После чина освящения вода уже становится крещенской, люди умываются ею, желающие могут также окунуться в проруби.

В народе считается, что полноценное окунание в крещенской ледяной проруби очищает от грехов. На самом деле – это заблуждение, обряд купания относится только к народным, но не к церковным традициям и обрядам.

Очищение грехов начинается только после осознания и искреннего раскаяния своих греховных поступков. Существует традиция окропить крещенской водой своё жилье, исполняя тропарь Богоявления.

Крещенскую воду можно хранить в пищевых емкостях целый год. При правильном отношении к ней вода не портится, не цветет и не пахнет.

Сосуд, в который набирается крещенская (или любая святая) вода, должен быть чистым, хранить его желательно в затемненном месте без доступа солнечных лучей. Если на бутылке имеется какая-либо этикетка (например «Лимонад»), ее необходимо убрать. Есть свидетельства того, что крещенская вода, которая хранилась в таких емкостях с надписями, начинала цвести и проявлялась плесень. Но, невзирая на это, она все же не лишается благодатных свойств, ею можно окроплять жилище. В этом случае лучше набрать из церкви другой крещенской (или освященной) воды, а той, которая испортилась, можно полить домашние цветы, или вылить в водоем.

Как говорится в Предании, все водное естество в ночь на Крещение освящается и становится подобным иорданским водам, прямо связанным с Крещением Господним. Духом Святым освящается вся вода, в этот момент считается, что она везде святая, а не только там, где освятил ее священник. Само освящение – это видимый торжественный чин, который напоминает нам о том, что Бог здесь, рядом с нами на земле.

Крещенскую, или другую освященную воду, принято, вместе с кусочком просфоры употреблять утром натощак перед едой, прочитав молитву:

«Господи Боже мой, да будет дар Твой святый просфора и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь».

При болезнях или искушениях такую воду необходимо пить обязательно. При этом если в графин с обычной водой добавить немного крещенской воды, то вся она становится святой.

А святая блаженная Матрона Московская говорила, что можно немного крещенской или освященной воды налить на дно кружки или стакана, разбавить ее обычной водой и полить на себя во время принятия душа или ванны.

Нельзя забывать, что освященная вода – это церковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия, и которая требует к себе благоговейного отношения.