«Гадалка» из Харьковской области обманным путем завладела сбережениями пенсионеров

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, в полицию обратился 68-летний житель Малиновского района и сообщил, что стал жертвой мошенницы. Женщина пришла в квартиру пенсионеров и попросила дать ей что–то поесть. Доверчивые хозяева впустили незнакомку в дом, после чего та «в знак благодарности» предложила «снять порчу». Злоумышленница обманным путём завладела денежными сбережениями супругов — 30 тысяч гривен — и ушла.

Получив сообщение от потерпевших, работники Малиновского отдела полиции сразу прибыли на место происшествия и нашли подозреваемую в одной из соседних многоэтажек: она продолжала проситься в квартиры одесситов с надеждой «заработать» ещё денег.

Мошенницей оказалась 29-летняя жительница Харьковской области, которая несколько дней назад приехала в Одессу.

«Женщине сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Она проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений», — сообщил начальник Малиновского отдела полиции Сергей Волков.

Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными и не пускать в свои дома незнакомых людей. Следствие продолжается.