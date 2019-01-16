 
Информация к новости
  • Просмотров: 15
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Американский ракетный эсминец Donald Cook зашёл в акваторию Черного моря

Категория: Новости / Политика

Американский ракетный эсминец Donald Cook зашёл в акваторию Черного моря

"Хорошая новость: ракетный эсминец Атлантического флота США типа "Арли Берк" Дональд Кук (USS Donald Cook (DDG-75)) проходит Черноморские проливы на пути к Черному морю. Не помешает", - сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook

В то же время, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации заявили, что отслеживают пребывание в Черном море эсминца США "Дональд Кук".

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США "Дональд Кук" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - цитирует "Интерфакс" сообщение центра.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО "Дональд Кук" в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - заявили российские военные.

По данным Национального центра управления обороной РФ, эскадренный миноносец "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря в 20:50 мск (19:50 по киевскому времени).



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 