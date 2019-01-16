Американский ракетный эсминец Donald Cook зашёл в акваторию Черного моря

"Хорошая новость: ракетный эсминец Атлантического флота США типа "Арли Берк" Дональд Кук (USS Donald Cook (DDG-75)) проходит Черноморские проливы на пути к Черному морю. Не помешает", - сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook

В то же время, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации заявили, что отслеживают пребывание в Черном море эсминца США "Дональд Кук".

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США "Дональд Кук" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - цитирует "Интерфакс" сообщение центра.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО "Дональд Кук" в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - заявили российские военные.

По данным Национального центра управления обороной РФ, эскадренный миноносец "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря в 20:50 мск (19:50 по киевскому времени).