В Украине смертность превышает рождаемость почти вдвое, - Госстат

В Украине показатели смертности почти вдвое превышают показатели рождаемости - на 100 умерших приходится 58 новорожденных. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

"Численность населения в Украине по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42,177 млн человек. Количество населения в Украине в течение января-ноября 2018 года уменьшилось на 208,8 тысячи человек", - информирует Госстат.

В 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с предыдущим годом. Если за первые 11 месяцев прошлого года в Украине родилось 312,6 тысяч малышей, то за аналогичный период 2017 году - 335,5 тысяч.

Данные Госстата не учитывают информацию из временного оккупированного Крыма и ОРДЛО.

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