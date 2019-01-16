Стать президентом: Полный список зарегистрированных кандидатов

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Но избирательная кампания официально стартовала 31 декабря 2018 года, ведь именно с этого дня доступна регистрация кандидатов на пост главы страны.

Регистрация продлится до 4 февраля 2019 года, а уже 9 февраля появится окончательный список претендентов в президенты.

Снять свою кандидатуру кандидат сможет до 7 марта 2019 года.

Предлагаем вам ознакомиться с кандидатами, которых уже зарегистрировали в Центральной избирательной комиссии Украины.

Ольга Богомолец

Ольге Вадимовне Богомолец 52 года, она внефракционный народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, Заслуженный врач Украины. Участвовать в президентской гонке будет как самовыдвиженка. Замужем, воспитывает трех дочерей и сына.

Богомолец родилась и проживает в Киеве. С отличием закончила Киевский медицинский институт им. Богомольца. Училась в США. А также закончила Национальный педагогический университет им. Драгоманова по специальности "психология".

В декларации за 2017-й год Богомолец указала, что владеет (полностью или частично) восемью квартирами в Киеве, несколькими домами и земельными участками в разных областях Украины. В собственности Богомолец также историко-культурный комплекс в Житомирской области, коллекция икон и более ста картин. Кандидат в президенты владеет авторскими правами на несколько десятков песен и патентами в области медицины.

Ездит Богомолец на Mercedes-Benz ML 350 2012 года выпуска.

Суммарный доход Богомолец и членов ее семьи составляет 8 млн 79 тыс. 638 грн. На банковских счетах Богомолец 430 тыс. долл., чуть более 292 тыс. евро и 63 тыс. грн.

Геннадий Балашов

Из открытых источников

Геннадий Викторович Балашов - 57-летний украинский предприниматель, общественный деятель и лидер партии "5.10", которая и выдвинула его кандидатом в президенты. Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

Балашов родился в Днепропетровске, но на сегодня проживает в Киеве.

Согласно декларации за 2017-й год, семья Балашовых владеет 15 квартирами в Киеве, десятью гаражами в столице, тремя земельными участками, двумя жилыми домами и несколькими офисами.

Из транспортных средств: на Геннадия Балашова оформлен Mercedes-Benz CL 500 2007 года выпуска, его жена владеет Mercedes GL 350 CDI 2013 года выпуска, а на дочку записан Lexus RX 270 2013 года.

Доходы Балашова: доход от занятия предпринимательской деятельностью - 1 млн 199 тыс. 716 грн.

На счетах в банках у Геннадия Балашова с женой 495 тыс. долл., 330 тыс. евро и 2 млн 400 тыс. грн.

Виталий Куприй

Виталий Куприй Из открытых источников

Виталий Николаевич Куприй – 45-летний внефракционный народный депутат, на президентские выборы идет как самовыдвиженец. Женат, воспитывает сына и пасынка.

Виталий Куприй родом из Каменского (экс-Днепродзержинск), на сегодня проживает в Киеве.

У кандидата экономическое образование, которое он получил в Днепровском национальном университете. Кроме того, он выпускник Австралийского университета им. Макуори по специальности "Магистр делового администрирования".

Согласно декларации за 2017 год, у Виталия Куприя есть две квартиры: одна – в Грузии, другая – в Украине.

Кроме этого, еще одна квартира записана на жену кандидата - Ирину Куприй.

Транспортных средств у кандидата несколько: два автомобиля (Chrysler, Renault Logan), а еще – мотоцикл Kawasaki ZX600E и яхта Bavaria 44, которой, согласно декларации, он может пользоваться по доверенности (и находится она в Либерии).

Из доходов за прошлый год – зарплата по месту работы (в Верховной Раде) 248 997 грн, доходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, – 252 825 грн, а также доход от отчуждения недвижимого имущества – 3 000 000 грн.

У жены – 997 630 грн дохода от предпринимательской деятельности.

Наличка: у Виталий Куприя – 3 млн грн, у жены – 15 тыс. долл.

Евгений Мураев

Евгению Владимировичу Мураеву 42 года, он внефракционный народный депутат и лидер партии "Наши", которая и выдвинула его на пост президента.

Евгений Мураев – уроженец Змиева Харьковской области. На данный момент проживает в Харькове.

Окончил экономический факультет Харьковского государственного университета по специальности "Финансы и кредит", второе высшее образование получил в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

Евгений Мураев разведен, воспитывает двух сыновей – Михаила и Игоря.

Согласно декларации за 2017 год, у кандидата в президенты есть квартира в Харькове, три пары часов марок Breguet, Bovet и Rolex, карабин Blaser Attache, а также автомобиль Lexus LX 570.

Доходы: зарплата по месту работы (в Верховной Раде) – 200 627 грн, компенсация из Рады для аренды жилища или отельного номера – 191 080 грн, возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, – 252 825 грн.

Кроме этого, из налички у Евгения Мураева – 10,150 млн грн, 2 млн долл., 1 млн евро.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко Фото из открытых источников

Анатолию Степановичу Гриценко 61 год, он был народным депутатом нескольких созывов и министром обороны в трех украинских правительствах.

Гриценко - лидер партии "Гражданская позиция", которая выдвинула его кандидатом на пост президента. С предвыборной программой кандидата можно ознакомиться в нашем материале "Превращение пирамиды коррупции в трапецию и принцип "трех П": Предвыборная программа Анатолия Гриценко".

Родился в с. Богачовка Черкасской области, на данный момент проживает в Киеве. Женат на главном редакторе “Зеркала недели" Юлии Мостовой (это его второй брак). От первого брака у него двое детей (сын и дочь), от второго – дочь. У жены есть сын от первого мужа, Александра Разумкова.

Образование – Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, Институт иностранных языков Минобороны США, оперативно-стратегический факультет Университета ВВС США, Академия ВС Украины.

С 1984 года Гриценко – кандидат технических наук.

Кандидат в президенты задекларировал шесть квартир жены (у всех владелец – Юлия Мостовая), автомобили Volvo XC90 и Toyota RAV4 (владелец последнего – жена), а также гидроцикл Yamaha VX700.

Доходы Гриценко – пенсия 139 620 грн, зарплата от "Киево-Могилянской академии" - 14,8 тыс. грн.

На банковских счетах – чуть более 130 тыс. долл., наличные средства – 120 тыс. грн и 36 тыс. долл.

Игорь Шевченко

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Игорю Анатольевичу Шевченко 47 лет, не женат. С 2 декабря 2014 года по 2 июля 2015 года занимал должность министра экологии и природных ресурсов Украины. Сейчас - президент благотворительной организации "Успешная Украина".

Шевченко беспартийный, самовыдвиженец. На сайте ЦИК обнародована предвыборная программакандидата.

В 1988 году Игорь Шевченко поступил в Киевский институт физической культуры. После этого перевелся на исторический факультет Киевского университета им. Т. Шевченко, потом – на юридический факультет, затем в Институт международных отношений. Учился в Академии европейского права Европейского университета в Италии, в Гарвардском и Йельском университетах.

Согласно декларации, Шевченко в 2017 году получил 4,318 млн грн доходов от сдачи в аренду своей недвижимости. Наличных денег у Игоря Анатольевича – 170 тыс. грн, 1,77 млн долл. и 850 тыс. евро. На счетах в разных банках – 177 тыс. грн и 491 долл.

Шевченко владеет тремя автомобилями: Toyota Land Cruiser 200 (2001 года выпуска), Mercedes Benz CLK 500 и Range Rover (2018 года выпуска). При этом Игорь Анатольевич – гордый хозяин 20 гаражей в пределах Киева.

Сергей Каплин

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Народный депутат Сергей Николаевич Каплин в свои 39 лет разведен и имеет трех детей. Проживает в с. Опрышки Полтавской области, однако, согласно декларации, владеет домом и в Киеве.

Каплин - выдвиженец Социал-демократической партии. Предвыборная программа Сергея Каплина доступна по ссылке.

Экономическое образование Сергей Николаевич получил в Украинском государственном университете пищевых технологий, юридическое – в Киевском экономическом национальном университете ми. В. Гетьмана.

В декларации за 2017 год Каплин указал доходы в размере 473,4 тыс. грн. Все - исключительно с места работы.

Ездит Каплин на Kia Magentis 2007 года выпуска. Никаких личных средств и счетов в банках не имеет, дорогих подарков не получает, антиквариат не коллекционирует.

Валентин Наливайченко

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Валентину Александровичу Наливайченко 52 года, он женат и воспитывает дочь. Является государственным служащим 1-го ранга.

Валентин Александрович – выдвиженец от политической партии "Гражданско-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". С предвыборной программой кандидата можно ознакомиться здесь.

Наливайченко поступил в Харьковский университет на факультет филологии, однако оттуда его забрали в армию после года обучения. Отслужив, перевелся на филфак Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко. С 1991 года учился в Институте разведки имени Андропова, через три года отчислился и вернулся в Украину в распоряжение СБУ.

Если верить декларации, Наливайченко живет на зарплату жены и скромные дивиденды. Супруга Елена заработала за 2017 год 39,4 тыс. грн. Дивиденды Валентина Наливайченко составляют 18 грн.

Пополам с женой Наливайченко владеет тремя квартирами, еще одна находится в собственности только Елены, как и три земельных участка в Киевской области. Самому же Валентину Наливайченко принадлежит только участок площадью 1200 кв. м в Киевской области.

Транспортным средством семья Наливайченко не разжилась.

Виталий Скоцик

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Виталий Евстафьевич Скоцик – 46-летний политик и экономист. Женат, воспитывает трех детей. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Виталий Евстафьевич – беспартийный, самовыдвиженец. Что предлагает избирателям кандидат в президенты, можно посмотреть в его предвыборной программе.

Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию, учился в США в Университете Пердью.

Как гласит декларация Скоцика, основным его доходом является предпринимательская деятельность, которая принесла ему в 2017 году чуть более 2 млн грн. Вместе с зарплатой профессора и главы Аграрной партии Скоцик получил доход в размере 2,19 млн грн.

Наличными Виталий Евстафьевич держит 250 тыс. долл., на банковских счетах – 689 тыс. грн и 30 тыс. долл.

В собственности Скоцика дом площадью 187,5 кв. м и два земельных участка. Его жене повезло больше: она владеет тремя участками и домом покрупнее – 1 419,2 кв. м. Ездит же кандидат в президенты на Infiniti QX80 2015 года выпуска.

Андрей Садовый

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Мэру Львова Андрею Ивановичу Садовому 50 лет. Он женат, отец пяти сыновей. На его управление Львовом пришелся "мусорный кризис", который остается нерешенным.

Садовой – выдвиженец политической партии "Объединение "Самопомич". С предвыборной программой кандидата можно ознакомиться в нашем материале "Увеличение зарплат, приватизация и борьба с детским алкоголизмом: Предвыборная программа Андрея Садового".

Андрей Иванович получил образование во Львовском техникуме радиоэлектроники. Позже – во Львовской "Политехнике", где изучал приборы и электронные устройства. Спустя два года после выпуска поступил в тот же "Политех" на специальность "Финансы и кредит".

В качестве доходов за 2017 год Садовой указывает в декларации исключительно зарплату по месту работы – 491,8 тыс. грн. На банковском счете мэра Львова – 3 957 грн, наличные сбережения есть только у жены Садового – 10 тыс. долл. и 15 тыс. грн.

Недвижимости у Андрея Садового нет. Два земельных участка и два дома, равно как и два автомобиля Садовых (Merсedes-Benz Viano SDI 2.2 TRE/L 2012 года выпуска и Skoda Kodiaq Style 2017 года выпуска), принадлежат супруге Садового Екатерине.

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