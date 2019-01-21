«В любви всегда согласие и лад…»

Думали, думали наши родненькие государственные мужи, и таки придумали, какую такую сторону украинского жития-бытия можно ещё реформировать. Как вы знаете, дорогие мои читатели, во всём мире реформы призваны улучшать жизнь населения, но у нас их проведение только усугубляет имеющиеся проблемы и, как правило, порождает новые. А в связи с тем, что на сей раз ручки власти дотянулись до интимной сферы нашего бытия, все мы дружно замерли в предвкушении проблем, которые могут коснуться каждого.

В аккурат к всенародно любимым новогодним праздникам, точнее 11 января, вступил в силу закон № 2227-VIII «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями». Надо заметить, что обсуждение вновь принятого закона, моментально прозванного народной молвой законом о «сексе под расписку», отодвинуло на второй план самые злободневные политические и даже конфессиональные споры.

Особенную озабоченность в украинском обществе вызвала редакция части 1 статьи 152 закона. Вот её полный текст: «Совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого человека с использованием гениталий или любого другого предмета без добровольного согласия потерпевшего лица (изнасилование) – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет». Если подобное происходит в браке, то это является отягчающим обстоятельством при привлечении к ответственности. За такое преступление одному из супругов, или бывших супругов, или любому лицу, с кем человек находится в близких или семейных отношениях, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на пять-десять лет.

Надеюсь, дорогие мои читатели, теперь и для вас станет очевидной вся революционность изменений, которые вводит сей закон. Страшно представить, но даже заурядное «выполнение супружеского долга» может превратиться в «изнасилование», если супруга не давала согласие, да и вообще, у неё, помнится, болела голова, и она вынуждена была уступить домогательствам. К заявлению в полицию может быть приложен список самых разнообразных причин, которые её на это вынудили.

Примечание к статье гласит, что необходимое во всех случаях согласие считается добровольным, если оно является «результатом свободного волеизъявления лица, с учетом сопутствующих обстоятельств».

«За» и мужские страхи

Не оспаривая ни в коей мере непреложный закон о том, что изнасилование является тягчайшим преступлением, комментаторы нововведений закона разделились на два основных лагеря: безоговорочных сторонников и жестких критиков. Первые настаивают, что новый закон практически не изменяет смысл понятия «сексуальное насилие». Он закрепляет на законодательном уровне очевидные для всех вещи, прежде всего, то, что обоюдное согласие на секс требовалось всегда.

Многочисленные критики убеждены, что слишком пространное определение добровольного согласия, как «результата свободного волеизъявления лица, с учетом сопутствующих обстоятельств», открывает широчайшее поле для манипуляций, клеветы, коррупции. Слишком тонки и сложно определяемы человеческие отношения, особенно в интимной сфере. Вот, например, как мужчине разобраться, где несогласие, а где женское кокетство?

Неожиданную волну возмущения украинских мачо вызвала формулировка закона в части: «…проникновением в тело другого человека с использованием гениталий или любого другого предмета», которую условно можно было бы озаглавить «Мои гениталии – не предмет!». Лично у меня есть пара предложений, каким образом можно успокоить озабоченную подобными проблемами сильную половину украинцев, но, боюсь, мои дорогие читатели сочтут меня кровожадной.

Некоторые особенно дотошные исследователи текста нового закона усмотрели, что под формулировку «Совершение действий.., связанных с … оральным проникновением в тело другого человека с использованием … любого другого предмета» подпадает, например, кормление детей с помощью ложки, которое, как правило, происходит без согласия кормящихся.

Но, если отбросить все шутки в сторону, особое неприятие у большинства мужчин закон вызвал констатацией того, что женщин в законном браке по умолчанию принуждают к сексу, находя для того разные причины и, чаще всего, даже не применяя физическое насилие. Результат принятия этого закона не замедлил сказаться – каждый взрослый украинец, не исключая тех, кто считает себя образцовым семьянином, оказался непосредственно в группе риска!

«За» – психологи и юристы

Психологи и юристы едины в своём мнении: закон, по сути, закрепляет принцип равноправия мужчины и женщины в интимных отношениях. Кроме того, большинство озвученных страхов и кажущихся недоразумений – это демонстрация опасений мужчин, у которых забирают единоличную власть и контроль над столь важным процессом. Но юридического обоснования страхи эти не имеют.

Для того чтобы обидчика привлекли к ответственности в суде, нужны доказательства, причем очень серьезные. Даже по старой редакции этого преступления их было сложно собрать. А сейчас, по новой редакции, весь процесс только усложнился. Например, если женщина не согласилась на секс, но он состоялся, то велика вероятность, что к ней применили силу, ей угрожали, возможно, довели до беспомощного состояния.

В преступлениях такой категории всё усложнено также и тем, что нужно путем следственных действий, экспертиз доказать факт не только интимной связи между партнерами, но и отсутствие добровольного согласия. Это иногда очень сложно сделать в случаях реального изнасилования, из-за чего многие преступники избегают ответственности. Сфабриковать же такое дело, в зависимости от обстоятельств, либо крайне трудно, либо вообще невозможно. Проще подбросить наркотики или похищенную вещь.

Есть и радостные для мужчин моменты – интимные отношения в обмен, например, на дорогие подарки или обещание жениться не подпадают под определение нового закона.

Юристы также вынуждены были отреагировать на огромное количество недостоверной информации некоторых СМИ о якобы появившихся образцах бланков «расписок» о согласии на секс. Как и следовало ожидать, все представленные образцы – самодельные. Мало того, юристы предупреждают, что норма фиксации добровольного согласия в форме какой-либо расписки не прописана в новом законе: «Потому что расписка не гарантирует согласия. Отсутствие расписки не доказывает, что этого согласия не было».

Мы – «за», потому что Европа требует…

Нужно понимать, что изменения в этой сфере вносятся затем, чтобы привести украинское законодательство в соответствие с требованиями Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, так называемой Стамбульской конвенции. Она принята 11 мая 2011 года всеми сорока семью странами – членами Совета Европы, но, по прошествии семи лет, так и не ратифицирована Украиной. Ее ратификации требуют женские организации, но им не перебороть противников – большинство депутатов Верховной Рады и Совет церквей. По мнению последних, проблема не в принятии «закона о сексе», а в том, что Конвенция, кроме всего прочего, легализует однополые отношения и концепцию гендера, что противоречит украинским патриархальным устоям. Этим объясняются столь настойчивые требования европейских организаций начать внедрение положений Конвенции в украинское законодательство хотя бы на уровне описываемого закона. А вследствие этого – не стоит надеяться, что принятие так называемого «закона о сексе» гарантирует автоматическое повышение защищенности украинцев от сексуального насилия.

«За» или всё-таки «против»?

Анализируя все «за» и «против» принятия нового закона, очень хотелось бы изменить незавидное положение всех «униженных и оскорблённых» в столь несправедливо устроенном украинском обществе. Душа болит и сердце кровью обливается, если представить, сколько у нас несчастных, никому не нужных и никем не защищённых людей – совсем маленьких, взрослых и пожилых, чьими руками построена наша страна.

Для них, на мой взгляд, было бы эффективно построить систему тёплых и удобных специализированных приютов, где любой, испытавший насилие, сможет найти убежище. По стандарту Совета Европы, на каждые 7-10 тысяч жителей должно быть создано одно семейное место, то есть место для женщины с детьми, в приютах или других социальных учреждениях. Сейчас в Украине такие приюты, к сожалению, только-только начинают строиться.

Что же касается нововведений в интимной сфере, в Украине, где уровень взаимного недоверия зашкаливает, а взаимные обвинения и упрёки – часть национального менталитета, принятие такого закона обязательно должно основываться на реформированных силовых органах – полиции и судах. Если они бездеятельны и коррумпированы, как у нас, использование закона о сексе превращается в прекрасный рычаг для манипуляций разного рода нечистых на руку власть имущих.

Даже в состоявшихся обществах подобные изменения только провоцируют взаимное недоверие. Это подтверждено популярными трендами литературы и кино, ведь создавая свои произведения, художники отражают, прежде всего, наиболее актуальную для их стран реальность. А она, несмотря на наличие аналогичных нашему законов, далека от подражания.

На протяжении почти тридцати лет американский писатель Стивен Кинг, всемирно известный своими романами и экранизациями, почти в каждом новом произведении ставит проблему тихого насилия в американских семьях. Начиная от «Игры Джеральда», где любящий отец насилует несовершеннолетнюю дочь, до «Мареновой Розы», где мужчина-полицейский десять (!) лет насилует жену. В кино эту тему доводит до безумия Ларс фон Триер, а в легендарном «Настоящем детективе» три поколения американской семьи возводят насилие над детьми в религиозный культ, от которого страдает население целого штата, и расследовать которые, несмотря на наличие всех необходимых законов, не удаётся четверть века.

Поэтому мотивирование необходимости принятия данного закона успешным действием подобных законов в Европе и США в наших реалиях малоэффективно. В любом случае, работу по продуманному расширению границ понятия о сексуальном насилии и усугублению неотвратимости наказания за такие преступления необходимо всячески приветствовать.