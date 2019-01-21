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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

После кораблекрушения всплывают контрабандные схемы

Категория: Новости / Статьи


После кораблекрушения всплывают контрабандные схемы

Недавно в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз под панамским флагом. Экипаж состоял из россиян и украинцев. Четверо украинцев погибли, остальные доставлены в больницы. Как сказал заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука, судно принадлежит российской компании Волго-Балт и перевозило каменный уголь, загруженный в российских портах азовского побережья. Тука предположил, что это был уголь из шахт Донбасса. Не имея возможности предоставить сертификат соответствия, россияне продают уголь тем, кто покупает его без лишних формальностей. И это уже не первый такой вояж в Турцию, с которой у России наладились отношения. РФ не имеет достаточных средств для финансирования непризнанных донбасских республик. И потому стремится зарабатывать средства. Экипажу сухогруза под панамским флагом не повезло достичь Турции. И весь груз каменного угля ушел на дно. А с ним и возможность провести экспертизу и доказать происхождение каменного угля. Но этим вопросом уже занялось министерство иностранных дел Украины. Там собираются раскрыть контрабандные схемы.

 



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