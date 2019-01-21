В новом году наших биатлонистов преследуют неудачи

После сенсационной победы на этапе Кубка мира в Словенской Поклюке украинская биатлонистка Юлия Джима резко снизила свои результаты, и та ее золотая медаль пока остается лишь ориентиром для новых побед. Недавно возобновились старты этапов Кубка мира по биатлону. На днях наша команда стартовала в германском Обергофе. Погодные условия были очень сложные. В свое время мне довелось служить в тех местах. Недаром Обергоф называют легкими Германии. Там всегда дуют сильные ветра, и выпадает много осадков. Летом – дождей, а зимой – снега. Наша женская команда, образно говоря, провалилась сначала в спринте, а затем в гонке преследования. Лучшая из наших Вита Семеренко попала только в цветочную церемонию – где вместо медалей награждают букетиком. Остальные не смогли показать даже пятый результат, как Вита. И заняли места во втором десятке. А дальше были сороковые и восьмидесятые места. Не лучшим образом выступили и наши мужчины. Главный тренер мужской биатлонной команды Санитра говорит, что его биатлонисты еще не набрали формы. Лучшим из наших был капитан команды Дмитрий Пидручный. Он занял девятнадцатое место в спринте и вошел в двадцатку сильнейших в гонке преследования. Остальные члены украинской сборной непростительно промахивались на стрельбище и недостаточно быстро перемещались по лыжне. Теперь все надежды наших болельщиков на женскую и мужскую биатлонные эстафеты.