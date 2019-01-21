Как выжить науке при финансовом дефиците?

Путь один – возвращение к мотыге

В народе говорят: страна, которая не хочет кормить свою армию, будит кормить чужую. Эту истину наши правители хорошо поняли тогда, когда национальные вооруженные силы находились в таком состоянии, что не могли в полной силе отразить внешнюю агрессию. Только после потери Крыма и Донбасса начали изыскивать источники финансирования чтобы создать современную армию. В настоящее время вооруженные силы Украины пополнились новыми танками, ракетами, другими видами вооружения. Значительно повысились должностные оклады всех военнослужащих. При этом президент и Кабинет министров Украины постоянно подчеркивают, что финансовое довольствие наших солдат и офицеров значительно выше, чем средняя зарплата граждан страны. На первый взгляд оно так и есть. Скажем, солдат ежемесячно получает 8 – 10 тысяч гривен, а командирский состав в два раза больше. Сумма приличная, но это в сравнении с нищетой простых рабочих и пенсионеров страны. А по сравнению с должностными окладами солдат и офицеров НАТО и Европейских стран наши солдатские оклады – мизер. Ведь что такое оклад солдата в 10 тысяч гривен в месяц? Это эквивалент 325 – 340 долларам США.

Украина ежегодно в бюджете на очередной год значительно увеличивает расходы на армию, полицию, прокуратуру и другие правоохранительные органы, а также суды. Создается впечатление, что наши избранники в Верховной Раде, Кабмин и Президент выбрали приоритет – мощные силовые органы. А то, кто и чем будет кормить силовиков и народ страны – им неинтересно. Я имею в виду, что в нашей стране из года в год резко сокращаются бюджетные средства на финансирование науки, особенно аграрной. А ведь еще недавно украинские ученые-аграрники, особенно селекционеры, славились на весь мир своими новыми сортами зерновых, масличных, овощных и других культур. Их достижения не просто были известны, но и востребованы на мировом рынке. Что приносило стране немалые валютные поступления. Чего стоили научные разработки ученых Одесского селекционно-генетического института! Выведенные ими сорта озимой пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и других культур и сегодня имеют повышенный спрос. Все, кому раньше приходилось прилетать в Одесский аэропорт в ночное время, всегда поражались красочным видом институтской теплицы. В тепличных камерах круглый год ученые выводили новые сорта сельскохозяйственных культур с учетом почвенно – климатических особенностей регионов.

– Теперь, можно сказать, работа этого уникального цеха уходит в прошлое,– с горечью говорит директор селекционно-генетического Национального центра семеноводства и сортоизучения, член-корреспондент НААН Вячеслав Соколов.– Сейчас используем лишь отдельные климатические камеры этого уникального предприятия. На большее у нас нет, прежде всего, финансовых возможностей. Слишком дорого стоит электроэнергия. Да и сама теплица нуждается в модернизации. Ведь ее включили в работу еще в 1974 году. За это время оборудование морально устарело, оно высокоэнергоемкое, что требует немалых затрат на обслуживание. А финансирование института с каждым годом сокращается.

-А что с бюджетным обеспечением института? – спрашиваю Вячеслава Михайловича.

– Сказать, что плохо, это просто сгладить финансовую обстановку в нашем учреждении, оно просто находится на гране катастрофы. Судите сами, если с 2012 года бюджет института сократился в 4 раза, а на 2019 год бюджетом страны институту выделено всего 44% средств от того, что было нам предоставлено в 2018 году. О каком благополучии можно вести речь?

– И как вы должны выживать в таких условиях?

– Говорят, ищите сами возможности для пополнения собственных средств, – такой ответ нашего правительства. Да, мы могли бы получать часть средств за счет деятельности наших опытных хозяйств. Но их финансовое положение зависит от тех постановлений, которые приняло правительство, которое определило, что 75% прибыли хозяйств должны отчисляться в государственную казну. В таком случае самим хозяйствам не остаются средства на собственное развитие, приобретение новой техники, оборудования. Нам предлагают больше реализовывать своих высококлассных сортов сельскохозяйственных культур. А кому продавать? Раньше сорта сельскохозяйственных культур, выведенные нашими селекционерами, мы реализовывали по всему Советскому Союзу, за рубеж. В настоящее время рынок резко сократился. А с потерей Крыма и Донбасса он еще больше сузился, что очень усложнило реализацию наших семян. Осталась одна Молдова. Но у нее ограничены возможности приобретать наши семена. К тому же внутриукраинский семенной рынок тоже значительно сократился из-за того, что на наш рынок широким потоком поступают семена зарубежных селекционеров. У них здесь значительное преимущество в ценовой политике. Дело в том, что в Европе семеноводческие предприятия достаточно высоко финансируются государством, они получают от него помощь. К тому же за рубежом сельхозпредприятиям предоставляют кредиты под 3% годовых, а у нас – 30%. Как нам с ними конкурировать?

Или возьмем еще такое. В настоящее время правительством Украины установлена минимальная зарплата – 4173 гривны. А откуда брать такую сумму? Государственным бюджетом дополнительные средства на зарплату не предусмотрены. А платить надо. Очевидно, там, наверху, рассчитывают, что многие учреждения и предприятия вынуждены будут сокращать штаты. А кто будет работать, куда уйдут безработные? Ответа нет. Вот и получается, что в настоящее время уборщица получает такую же месячною зарплату, как и научный сотрудник. Научные кадры в стране становятся лишними и лишены материального стимула. А так недалеко и до деградации в науке.

И это рассказывает мне директор ведущего института, имя которого знает весь мир. Его научные сотрудники были гордостью страны. Ведь свою научную деятельность институт ведет с 1895 года, как опытное поле. А с 1912 года здесь начали заниматься семеноводством, затем его отдел перешел к селекционной работе. Сегодня это старейшее научное учреждение ведет борьбу за выживание. Неужели украинское правительство не понимает, что лишившись отечественной аграрной науки, Украина становится в полную зависимость от зарубежных стран? Где же ваша национальная гордость?

«Орошаемый» институт на мели

Хочу обратить ваше внимание еще на один важный институт, входящий в состав Национальной аграрной академии наук – Украинский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия, который находится в Херсоне. Институт ведет свою историю с 1889 года, когда здесь было создано опытное поле земской управы. Своей работой ее сотрудники подтвердили важность развития в регионе сельского хозяйства. Уже в 1910 году на его основе создана была сельскохозяйственная станция. Это было время, когда в стране внедрялась в жизнь известная Столыпинская реформа, призванная задействовать большее количество крестьян в земледелии. Потребовались научные советы мелким товаропроизводителям на селе. Эту роль и сыграла опытная станция.

Херсонщина, как и весь юг Украины, из-за постоянной засухи всегда считались зоной рискованного земледелия. А край-то славится своими плодородными почвами, дать бы только влаги. Учитывая важность проблемы, в1924 году на опытной станции начали изучать орошаемое земледелие. А когда стране потребовался хлопок для текстильной промышленности, станции поручили внедрять его на юге Украины. И ее ученые многое сделали, чтобы в нашем регионе массово выращивали эту важную культуру. Здесь была разработана агротехнология выращивания хлопка в новых условиях. Селекционеры станции вывели новые сорта хлопчатника, которые могли давать высокие урожаи на юге Украины. И надо отметить, херсонские ученые многое сделали, чтобы эта культура успешно здесь развивалась. Я помню, как в пятидесятые годы прошлого столетия нас, студентов, осенью вывозили в хлопкосеющие хозяйства на уборку урожая. Прямо скажу, это нелегкое занятие. Но надо было пораньше собрать урожай. С учетом выращивания хлопка в новых районах, в Херсоне был построен мощный текстильный комбинат, который использовал местное сырье. Но выращивание хлопчатника оказалось экономически невыгодным, и комбинат перешел на использование привозного сырья.

Казалось, коль нет надобности в развитии науки для этой культуры – и институту нечего делать. Но то было не то время, когда можно недооценивать науку, в том числе и аграрную. Учитывая перспективное развитие орошаемого земледелия, здесь был создан Украинский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия. Ученые института многое сделали по разработке рекомендаций для ведения орошаемого земледелия.

Учитывая важность разработок научным учреждением технологий выращивания сельскохозяйственных культур в условиях орошаемого земледелия, правительство Украины еще в 1964 году финансировало строительство нового научного комплекса на окраине города и создание здесь базы для изучения техники и технологий выращивания культур в поливном земледелии.

Получив хорошую производственную и научную базу, коллектив института смог более интенсивно вести научную работу. Кроме изучения эффективных способов полива сельскохозяйственных культур, в институте ведется работа по селекции новых культур, которые могут в орошаемых условиях давать не только высокие урожаи, но и получать на одном поле за сезон два урожая. Учеными института разработаны технологии эффективного использования минеральных удобрений при поливе. Заслуга этого коллектива и в том, что в Украине впервые была разработана агротехника выращивания риса в наших условиях. Ведь раньше у нас использовался только импортированный рис, крупа которого всегда была в дефиците. И не вина херсонских ученых, что в области значительно сократились поля для выращивания риса. Это результат непродуманной политики наших правителей, которые действовали и действуют словно бабочки– однодневки. Их мнение – зачем тратить большие деньги на полив риса, когда его можно купить за рубежом. И покупают, но рассчитываемся за это мы, потребители.

Несмотря на трудности, УКРНИИОЗ пока функционирует, правда, на пределе.

– О какой нормальной работе может идти речь, когда на 2019 год бюджет нашего института составляет всего 45% от нормы, то есть, недостает 20,7 миллиона гривен, – говорит директор института, член-корреспондент НААН Раиса Вожегова. – Нам говорят, зарабатывайте. И мы зарабатываем. В 2018 году, например, заработали 13 миллионов гривен. А где взять еще 12 миллионов? Один выход – сокращать штат. Но сколько еще сокращать, когда из 500 сотрудников осталось – 125. Нам могли бы помочь наши сельскохозяйственные предприятия. Все они прошлый год завершили с прибылью. Но в бытность премьер-министром Арсения Яценюка, когда он и министр финансов Украины Наталья Яресько «скребли» по всем социальным сусекам, чтобы покрыть дефицит своей безграмотной деятельности, было принято постановление, которым обязывались наши хозяйства 55% прибыли отчислять в бюджет. Например, наше хозяйство «Асканийское» в прошлом году вынуждено было перечислить в госказну 6 миллионов гривен. Как они могут нам помогать, когда самим почти ничего не остается на развитие собственного хозяйства?

В таком же положении находятся все научные учреждения, которые входят в состав академии аграрных наук Украины. Не следует забывать, что без современной науки сельское хозяйство не может нормально развиваться. И на отечественной науке не стоит экономить. Однако в связи с таким отношением ко многим отраслям страны создается впечатление, что в украинском правительстве действует специальная группа «лжеученых», которые изучают все отрасли страны с тем, где можно что-то забрать, кого дополнительно обложить налогами, чтобы пополнить казну. Хочу подсказать этой группе: обратите внимание на пример Венеции, которая ввела налог на воздух. Вот вы приехали в этот город, платите 5 долларов за воздух. О прибыли! А если такое ввести в Украине, здесь в приморской зоне просто валяются миллионы долларов. Нет, господа, нам нужна такая инициативная группа, которая разрабатывала бы новые технологи, искала, где дополнительно открыть рабочие места. А вы науку грабите!